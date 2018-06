Tennis, Luca Nardi da record! A 14 anni è il più giovane di sempre a punti nella classifica Atp

È una delle più grandi promesse del tennis italiano. Classe 2003, nativo di Pesaro, Luca Nardi a soli 14 anni e 10 mesi ha conquistato il suo primo punto ATP vincendo un match nell’ITF di Sassuolo (dov’è entrato in tabellone da lucky loser) contro Malla, numero 770 della classifica mondiale.

I paragoni si sprecano. A tesserne le lodi è l’ex numero 42 del mondo Stefano Pescosolido, all’interno dello staff tecnico della Federazione Italiana tennis: “Per facilità di gioco, per schemi, forse Nardi è quello che si avvicina un po’ di più a Federer come qualità. Riesce a giocare servizio-dritto con estrema naturalezza, ha soluzioni in tutte le parti del campo, con il rovescio, il gioco al volo”.

Tutto da scoprire ancora il giovane talento azzurro, ma nel frattempo è riuscito ad entrare nella classifica ATP, chissà che non riesca a scalarla anno dopo anno fino ad arrivare nelle posizioni che contano. Intanto è arrivata, sempre a Sassuolo, un’altra vittoria al secondo turno: in tre set con lo svizzero Martinez.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Tennis World English