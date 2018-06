Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti in semifinale, rimpianti per Lucrezia Stefanini

Buone notizie per i colori azzurri nella terza giornata di tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per le semifinali Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucia Bronzetti. Tanti rimpianti invece per Lucrezia Stefanini, rimontata e battuta.

Berrettini ha sconfitto in due set il transalpino Alexandre Muller, testa di serie numero due del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-0 ed ora sfiderà il marocchino Lamine Ouahab, mentre Bronzetti ha superato la transalpina Harmony Tan sempre in due set, con lo score di 6-3 6-4 ed ora affronterà la turca Basak Eraydin, testa di serie numero due del seeding.

Stefanini al contrario è stata rimontata e battuta dalla transalpina Fiona Ferro, numero uno del tabellone, che si è imposta con il punteggio di 3-6 7-5 6-1. I tabelloni di singolare stanno per allinearsi alle semifinali, mentre nel pomeriggio si giocheranno proprio le semifinali dei tabelloni di doppio, senza azzurri ancora in gara.













