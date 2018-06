Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti eliminati in semifinale, si lotta per il bronzo

Amara per i colori azzurri la quarta giornata di tennis ai Giochi del Mediterraneo: sia nel torneo di singolare maschile Jacopo Berrettini, che nel tabellone femminile Lucia Bronzetti sono stati sconfitti in semifinale e domani dovranno giocare per conquistare la medaglia di bronzo.

Berrettini è stato sconfitto in due set dal marocchino Lamine Ouahab con il punteggio di 6-2 6-2, e domani affronterà l’altro marocchino Amine Ahouda, battuto dal monegasco Lucas Catarina per 7-5 6-1, mentre Bronzetti è stata superata dalla turca Basak Eraydin per 6-3 7-5 ed ora affronterà la slovena Veronika Erjavec, eliminata dalla transalpina Fiona Ferro per 2-6 6-4 6-1. Nel tardo pomeriggio di oggi si terranno le finali dei doppi, mentre domani mattina, a partire dalle ore 10.00 sono in programma le finali di singolare.













