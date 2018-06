Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch 2018: Andreas Seppi esce di scena al primo turno. McDonald vince in due set

Andreas Seppi è costretto a salutare prima del tempo l’erba olandese di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). L’azzurro, numero 49 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 dall’americano (wild card) Mackenzie McDonald (n.110 del ranking) in 1 ora e 8 minuti di partita. Un Seppi che ha tenuto il ritmo per buona parte del primo set, per poi cedere nella fase cruciale e nel secondo parziale. L’azzurro non è sembrato al meglio della propria condizione ed il rivale è venuto fuori alla distanza.

Nel primo set l’avvio è equilibrato. Entrambi hanno percentuali di efficienza al servizio buone, non concedendo neanche una palla break all’avversario. Purtroppo però, per il bolzanino, il nono game si rivela fatale: si va ai vantaggi e McDonald mette più volte sotto pressione Andreas, costretto a forzare anche per la buona profondità trovata dallo statunitense. Un atteggiamento aggressivo, quello dell’americano, premiato dal break e dal successo della frazione (6-4).

Nel secondo set l’avvio dell’altoatesino è da “film dell’orrore“: due break nei primi tre game e tanti errori, al cospetto di un McDonald particolarmente solido. Avanti 4-0, il n.110 del mondo gestisce brillantemente il vantaggio, non concretizzando anche un’altra palla break nel quinto game. E’ l’ultima emozione di un match che non ne ha offerte molte ed ha visto sconfitto il nostro portacolori (6-2).













Foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com