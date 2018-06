Tennis, ATP Halle 2018: Andreas Seppi si sbarazza di Florian Mayer e centra i quarti di finale

Andreas Seppi si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Halle, sull’erba tedesca. Il giocatore italiano ha ottenuto una convincente vittoria contro il padrone di casa Florian Mayer, battuto in due set 6-2 6-4. Un successo importante che proietta l’altoatesino tra i migliori otto del prestigioso ATP 500, una delle ultime prove generali in vista di Wimbledon. Importante soprattutto perché Seppi ha battuto agevolmente un avversario insidioso su questa superficie, già vincitore del Gerry Weber Open due anni fa in finale contro Alexander Zverev. Il prossimo ostacolo di Andreas sarà invece Borna Coric.

Il match è cominciato in salita per Seppi, che ha dovuto subito affrontare due palle break, riuscendo a salvarsi. Sull’1-1 è stato quindi l’azzurro ad avere la chance di togliere il servizio all’avversario, sfruttata alla grande. I break di vantaggio sono diventati poco dopo due, fino al 6-2 con cui Seppi ha vinto il primo parziale. Partita che si è messa quindi in discesa. Andreas non ha avuto difficoltà particolare nei propri turni di battuta, tenuti senza patemi. L’equilibrio è stato spezzato definitivamente sul 3-3 del secondo set, quando l’altoatesino ha fatto il break addirittura a zero, chiudendo in meno di un’ora (59 minuti) e strappando il pass per gli ottavi. Coric è avversario sulla carta pericoloso (è numero 34 del mondo, Seppi è 50), ma l’unico precedente sorride all’italiano, vittorioso tre stagioni fa sull’erba di Wimbledon.













Foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com