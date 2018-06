Tennis, ATP Eastbourne: Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro

Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco.

La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad affrontare l’australiano John Millman, proprio il giocatore che il siciliano aveva sconfitto nella finale del torneo di Bucarest. Il numero 31 del mondo si è ripetuto ancora una volta, superando in rimonta l’avversario in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-2 dopo poco meno di due ore di gioco.

Un primo set molto equilibrato e con i due tennisti che hanno avuto rispettivamente una palla break nei primi quattro game. Il momento decisivo arriva nell’undicesimo gioco, quando Cecchinato concede due palle break e si trova costretto a cedere il servizio. Millman tiene poi la battuta a zero e conquista il primo set per 7-5.

Grandissimo equilibrio anche nella seconda frazione. Il tutto viene spezzato nell’ottavo game da un Cecchinato perfetto in risposta, che strappa addirittura a zero il servizio all’avversario. Il siciliano vince il set per 6-3 e da quel momento l’inerzia della partita cambia completamente. Il 25enne di Palermo domina e nel terzo set si porta subito sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Millman riesce a recuperare uno dei due break, ma nel quinto gioco perde nuovamente la battuta con l’azzurro che vola sul 4-1 e poi chiude agevolmente sul 6-2.

Nel prossimo turno il siciliano affronterà lo slovacco Lukas Lacko, numero 94 Atp. Non ci sono precedenti tra loro, ma sicuramente è un’occasione che Cecchinato può sfruttare per raggiungere la sua prima finale sull’erba della carriera.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto pagina Twitter Roland Garros