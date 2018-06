Tennis, ATP Eastbourne 2018: Matteo Berrettini entra nel tabellone principale

Alla vigilia dello start delle qualificazioni di Wimbledon, anche gli ultimi tornei che precedono il terzo Slam stagionale hanno completato i tabelloni cadetti, nella giornata che ha dato il via anche ai primi incontri del main draw. Le attenzioni dell’Italia erano tutte su Eastbourne dove tre italiani erano in corsa per altrettanti posti nel tabellone principale.

Ce l’ha fatta Matteo Berrettini, numero 3 del tabellone cadetto, che ha superato l’iberico Carlos Gomez Herrera in due set con il punteggio di 6-2 7-6 (3) in un’ora e 25 minuti di gioco. Non superano invece l’ultimo ostacolo Matteo Viola, numero 8, battuto dall’australiano Alex De Minaur, numero 2, che si è imposto per 6-2 6-4 in un’ora e diciotto minuti, ed Alessandro Bega, fermato dal tedesco Daniel Brands, che ha vinto in tre set col punteggio di 6-7 (4) 7-6 (2) 6-3 dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Berrettini affronterà domani nel primo turno del tabellone principale maschile la testa di serie numero 6, lo spagnolo David Ferrer.













Foto: Profilo Twitter Matteo Berrettini

robertosantangelo@oasport.it