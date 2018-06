Team Sky risponde a Bernard Hinault: “Sbaglia a parlare: Chris Froome può correre, mai positivo. Concentrati sul Tour de France”

Il Team Sky non ha gradito le dichiarazioni che Bernard Hinault ha rilasciato ieri. L’ex corridore francese, infatti, aveva invitato i ciclisti a scioperare se, alla partenza di una gara, si dovesse presentare Chris Froome. Il Tasso si riferiva al noto caso salbutamolo e alla non negatività riscontrata durante un test antidoping all’ultima Vuelta di Spagna: “Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France perché è stato trovato positivo. Contador era stato sospeso, a lui non facciamo nulla? Come sempre ci sono persone che non sanno prendere le decisioni. L’UCI avrebbe dovuto bloccarlo“.

La corazzata britannica ha deciso di rispondere all’attacco di Hinault tramite un comunicato stampa: “Ci dispiace che Hinault abbia commentato erroneamente un caso che non ha compreso. Froome non è mai stato trovato positivo, ma è stata soltanto riscontrata un’anomalia su un farmaco per l’asma che gli era già stato prescritto. Chris ha il diritto di correre, in qualità di ex corridore Hinault dovrebbe apprezzare la necessità di avere equità di giudizio su un atleta. L’atleta e il team stanno cercando di risolvere la situazione il più rapidamente possibile e ora sono concentrati sul Tour de France e non lasceranno che certi commenti influenzino la preparazione“.