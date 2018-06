Ciclismo, Bernard Hinault su Chris Froome: “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018”

Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018.

Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del ciclismo francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché è stato trovato positivo, per me non si tratta di un controllo anomalo. Abbiamo condannato Contador per lo stesso motivo ed è stato sospeso, mentre a lui non facciamo nulla? A un certo punto è il momento di fermarsi. Come sempre, ci sono persone che non sanno prendere la decisione quando è il momento . L’UCI avrebbe dovuto dire: ‘Sei stato beccato e ora resti a casa’. Perché, eventualmente, Contador potrebbe fare reclamo. E anche Dumoulin, che è arrivato secondo al Giro…”

Queste le parole dell’ex corridore d’Oltralpe, capace di vincere cinque Tour in carriera, fermo sostenitore di una posizione antitetica alla partecipazione di Froome nella Grande Boucle 2018, nella quale il ciclista della Sky punta a realizzare la magica doppietta nello stesso anno, come fece Marco Pantani venti anni fa.













