Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018: Davide Spinosa bronzo nei -68 kg, gli ultimi ori per lo spagnolo Perez Polo e la serba Bajic

Davide Spinosa conquista la medaglia di bronzo nel taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurro è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -68 kg, regalando al Bel Paese l’unica medaglia della disciplina nella competizione iberica.

Spinosa è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Javier Perez Polo, che ha prevalso 29-4 non lasciando scampo all’azzurro, il quale in precedenza si era destreggiato in maniera impeccabile, battendo 5-4 agli ottavi il serbo Nikola Vuckovic e superando 11-10 ai quarti il tunisino Saifeddine Trabelsi, un avversario ostico contro cui Spinosa ha dato il meglio di sé nel terzo e decisivo parziale, ribaltando una sfida fino a quel punto poco propizia per l’alfiere italiano.

Javier Perez Polo ha poi conquistato la medaglia d’oro battendo 17-4 in finale il greco Konstantinos Chamalidis, che in semifinale aveva sconfitto il turco Hakan Recber, a sua volta medaglia di bronzo. Nella categoria -67 kg femminile, invece, l’oro è andato al collo della serba Ana Bajic, che ha sconfitto 5-1 in finale la francese Marie Paule Ble, mentre il bronzo è andato alla turca Nafia Kus e alla marocchina Wiam Dislam.

Di seguito, il riepilogo dei podi della giornata odierna del taekwondo:

-68 kg M

1 Javier Perez Polo (ESP)

2 Konstantinos Chamalidis (GRE)

3 Davide Spinosa (ITA) e Hakan Recber (TUR)

-67 kg F

1 Ana Bajic (SRB)

2 Marie Paule Ble (FRA)

3 Nafia Kus (TUR) e Wiam Dislam (MAR)











Foto: FITA