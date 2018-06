Tabellone ottavi di finale Mondiali 2018: calendario, date, programma e orari. Tutti gli incroci verso la Finale: la situazione dei gironi

Si è conclusa la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio e ci dirigiamo spediti verso la definizione del tabellone della spettacolare fase a eliminazione diretta, quella delle partite da dentro o fuori che incomincerà sabato 30 giugno con la disputa dei primi ottavi di finale.

Gli otto gruppi devono ancora esprimere molti verdetti e l’ultima giornata si preannuncia altamente spettacolare e intensa visto che si devono ancora decidere i vari piazzamenti, chi potrà proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e chi dovrà fare le valigie. Si definiranno anche i vari incroci del tabellone dei Mondiali 2018. Di seguito la situazione dei vari gironi, tutti i possibili incroci per gli ottavi di finale e il tabellone degli ottavi di finale e della fase a eliminazione diretta ai Mondiali 2018 di calcio.

GRUPPO A:

Russia e Uruguay sono già certE della qualificazione. Si contenderanno il primo posto nello scontro diretto, i padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre.

GRUPPO B:

Spagna e Portogallo a quota 4 punti (+1 in differenza reti, 3 gol segnati), l’Iran insegue a quota 3. Nell’ultIma giornata le Furie Rosse affronteranno il Marocco mentre i Campioni d’Europa se la dovranno vedere con i persiani. La sensazione è che il primo posto nel girone (e un tabellone teoricamente più morbido) si decida a distanza tra Spagna e Portogallo: sarà decisiva la differenza reti.

GRUPPO C:

Francia a quota 6 punti, Danimarca a 4, Australia a 1. Transalpini già certi della qualificazione, basterà un punto contro i nordici per assicurarsi il primo posto che però potrebbe valere il rischio di incrociare l’Argentina agli ottavi di finale. Il punto basterebbe anche alla Danimarca per passare il turno, mentre in caso di sconfitta rimetterebbe in gioco l’Australia che potrebbe festeggiare battendo il Perù.

GRUPPO D:

Croazia praticamente già certa del primo posto. L’Argentina deve assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale, ma contestualmente l’Albiceleste deve sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti più consistente.

GRUPPO E:

Brasile e Svizzera appaiate a quota 4 punti, Serbia a 3. Ultima giornata con i sudamericani contro gli slavi e gli elvetici contro la già eliminata Costa Rica. Il primo posto potrebbe giocarsi anche sulla differenza retI (+2 per i verdeoro, +1 per i rossocrociati). E l’incrocio con la Germania è un rischio.

GRUPPO F:

Messico 6, Germania 3, Svezia 3, Corea del Sud 0. Situazione intricata e aperta a diversi scenari. I Sombreros saranno primi con un pareggio contro la Svezia, i Campioni del Mondo inseguono il successo contro gli asiatici che varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale, gli scandinavi vogliono battere i centrOamericani per tenere aperti tutti i conti. Differenza reti probabilmente decisiva per i piazzamenti (Messico +2, Germania e Svezia 0).

GRUPPO G:

Belgio e Inghilterra si contenderanno il primo posto nello scontro diretto.

GRUPPO H:

Difficile fare calcoli perché bisogna giocare ancora due giornate. Giappone e Senegal a quota 3, Polonia e Colombia a 0. In programma: Giappone-Senegal e Polonia-Colombia, Giappone-Polonia e Senegal-Colombia.

MONDIALI 2018, TABELLONE OTTAVI DI FINALE: CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)













