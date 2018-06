Tabellone Mondiali 2018: tutti i possibili incroci dopo la fase a gironi. Il percorso verso la Finale di Mosca

I Mondiali 2018 di calcio si presentano come il grande evento sportivo dell’anno, l’appuntamento più importante dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in giro per tutto il globo. La Russia ospiterà la rassegna iridata dal 14 giugno al 15 luglio, si preannuncia un mese di grande passione con le migliori 32 Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più ambito e prestigioso.

Il format della competizione è il consueto prima delle grande rivoluzione che ci attende tra quattro anni:otto gironi da quattro formazioni che si affrontano tra di loro in un match unico, le prime due classificate si qualificano agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Diamo però uno sguardo al tabellone dei Mondiali 2018 di calcio, le sorprese possono essere dietro l’angolo. Gli incroci del tabellone per la seconda fase si conoscono già (A-B, C-D, E-F, G-H): le prime dei gironi contro le seconde classificate.

GRUPPO A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

GRUPPO B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

GRUPPO C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

GRUPPO D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

GRUPPO E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia

GRUPPO F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

GRUPPO G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

GRUPPO H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

Il gruppo A è aperto. L’Uruguay sembra essere favorito per la prima posizione ma non è così avanti rispetto alla Russia padrona di casa e all’Egitto di Salah, mentre l’Arabia Saudita partirà due gradini di sotto. Il girone B ci regalerà il big match tra Spagna e Portogallo il cui risultato inciderà sul tabellone di entrambe, non tanto negli ottavi di finale, ma nelle fasi successive (nel girone non dovrebbero avere problemi contro Marocco e Iran).

La Francia nella Pool C non dovrebbe avere difficoltà a imporsi davanti a Australia, Perù, Danimarca (che lotta per la seconda piazza, sulla carta) ma sarebbe poi attesa da un ottavo di finale con i brividi perché il gruppo D è composto da Argentina, Croazia, Nigeria e Islanda: può succedere davvero di tutto nel girone di ferro.

Brasile sostanzialmente sul velluto (Svizzera, Serbia e Costa Rica non dovrebbero rappresentare dei problemi) proprio come la Germania che incrocerà Messico, Svezia e Corea del Sud: i verdeoro e i Campioni del Mondo in carica sembrano già essere ai quarti di finale… Sarà un duello tra Belgio ed Inghilterra a decretare il primo posto del girone G, con Panama e Tunisia un gradino sotto. Tutto aperto nel girone H con Polonia e Colombia pronte a duellare, Giappone e Senegal non tagliate dai discorsi.

Non fermiamoci ai gironi e diamo uno sguardo anche alla fase a eliminazione diretta. La Francia dovrebbe chiudere al primo posto e regalarsi poi una sfida contro Croazia o Argentina che mette in palio un posto nei quarti di finale molto probabilmente contro il Portogallo (se verrà sconfitto dalla Spagna). Nella parte alta il Brasile potrebbe poi incrociare una tra Belgio e Inghilterra ed eventualmente l’Argentina se l’Albiceleste dovesse arrivare seconda.

La Germania potrebbe avere il primo vero ostacolo nei quarti contro Polonia o Colombia, oppure Inghilterra o Belgio, e poi potrebbe esserci nell’aria un match da urlo con la Spagna che, in caso di vittoria nel girone e di concomitante successo dell’Argentina, potrebbe dare vita a un quarto di finale da urlo.

Foto: CP DC Press Shutterstock.com