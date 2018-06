Tabellone Mondiali 2018: il calendario e le date. Tutte le partite dagli ottavi alla finale. Orari e tv

Domani (sabato 30 giugno) inizierà il tabellone ad eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio. Gli ottavi di finale della rassegna iridata vedranno tante sfide di grande livello a partire da Argentina-Francia, poi Uruguay-Portogallo, Brasile-Messico e Colombia-Inghilterra. Un tabellone che sembra essere abbastanza sbilanciato, visto che nella parte destra la Spagna sulla carta potrebbe avere una strada spianata verso la finale. Vivremo quindi due settimane di grande calcio con tante partite di assoluto livello fino alla finale, che si giocherà a Mosca domenica 15 luglio e in cui verrà alzata la Coppa del Mondo 2018.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirle anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il tabellone dei Mondiali 2018, con il calendario completo di tutte le partite.

TABELLONE MONDIALI 2018

OTTAVI DI FINALE

Sabato 30 giugno

ore 16.00 Francia-Argentina

ore 20.00 Uruguay-Portogallo

Domenica 1° luglio

ore 16.00 Spagna-Russia

ore 20.00 Croazia-Danimarca

Lunedì 2 luglio

ore 16.00 Brasile-Messico

ore 20.00 Belgio-Giappone

Martedì 3 luglio

ore 16.00 Svezia-Svizzera

ore 20.00 Colombia-Inghilterra

QUARTI DI FINALE

Venerdì 6 luglio

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6

Sabato 7 luglio

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4

SEMIFINALI

Martedì 10 luglio

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

Mercoledì 11 luglio

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

FINALE TERZO POSTO

Sabato 14 luglio

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

FINALE

Domenica 15 luglio

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press Shutterstock.com