Tabellone Mondiali 2018, il calendario e le date delle partite. Orari e su che canale vederle in tv

I Mondiali 2018 di calcio entrano nel vivo con l’inizio della fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale scatteranno sabato 30 giugno, lì incomincerà la lunga marcia che condurrà alla Finale di Mosca in programma domenica 15 luglio. Le 16 migliori squadre rimaste in corsa sono pronte per darsi battaglia negli scontri da dentro o fuori: 90 minuti (più eventualmente supplementari e calci di rigore) per decidere chi potrà proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e chi invece dovrà invece fare le valigie.

Di seguito il tabellone completo della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dagli ottavi di finale verso l’atto conclusivo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CALENDARIO MONDIALI 2018 (dagli ottavi di finale):

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

COME SEGUIRE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite della fase a eliminazione diretta saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Tutti gli incontri saranno visibili anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com