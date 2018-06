Tabellone Mondiali 2018: il calendario e gli orari verso la finale. I possibili incroci tra le favorite

I Mondiali 2018 di calcio hanno preso il via da pochi giorni in Russia, tuttavia c’è grande curiosità per conoscere i possibili incroci tra le favorite in vista della fase ad eliminazione diretta.

Di sicuro, comunque vada, la Francia andrà incontro ad un ottavo molto duro contro una tra Argentina, Islanda, Croazia e Nigeria. Il percorso dei transalpini, favoritissimi a conquistare il primato nel gruppo C, potrebbe rivelarsi tremendo, con una tra Uruguay, Portogallo, Russia o Spagna ai quarti, prima di una possibile semifinale contro il Brasile.

Proprio per i verde-oro il cammino appare molto più agevole. Se, come da pronostico, vinceranno il raggruppamento con Svizzera, Serbia e Costa Rica, i sud-americani potrebbero vedersela agli ottavi con una tra Svezia, Corea del Sud e Messico (difficile che una di queste riesca a precedere la Germania). I cinque volte campioni del mondo incrocerebbero poi Belgio o Inghilterra nei quarti con buone probabilità.

Strada quasi spianata per la Germania verso la semifinale. In caso di primato, i teutonici affronterebbero prima la seconda del girone del Brasile e poi una tra la vincente del gruppo H (Colombia, Polonia, Senegal e Giappone) e Belgio o Inghilterra.

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Portogallo, la Spagna dovrà puntare sulla differenza reti per aggiudicarsi il raggruppamento davanti ai lusitani. L’eventuale ottavo contro una tra Russia ed Uruguay (più defilato l’Egitto) non sarà una passeggiata, mentre ai quarti potrebbe profilarsi un’affascinante sfida contro l’Argentina di Leo Messi, a patto che riesca a prevalere nel girone di ferro con Islanda, Croazia e Nigeria.

I GIRONI DEI MONDIALI 2018

GRUPPO A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

GRUPPO B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

GRUPPO C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

GRUPPO D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

GRUPPO E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia

GRUPPO F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

GRUPPO G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

GRUPPO H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

IL TABELLONE E IL CALENDARIO DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

I POSSIBILI QUARTI DI FINALE SECONDO OA SPORT

Francia-Portogallo

Brasile-Belgio

Inghilterra-Germania

Spagna-Argentina

LE POSSIBILI SEMIFINALI SECONDO OA SPORT

Francia-Brasile

Germania-Spagna

Foto: Alizada Studios/Shutterstock