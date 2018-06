Tabellone Mondiali 2018: gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Calendario e orari delle partite. Su che canale vederle in tv

I Mondiali 2018 di calcio entrano nel vivo con la disputa degli ottavi di finale, il primo turno dell’appassionante fase a eliminazione diretta, quella da dentro o fuori in cui è vietato sbagliare: prosegue l’avventura chi vince la partita al termine dei 90 minuti (o eventuali supplementari e calci di rigore), chi perde torna a casa. Il tabellone dei Mondiali 2018 di calcio sembra essere parecchio squilibrato visto che quasi tutte le big sono finite dalla stessa parte.

La Francia e l’Argentina si sfideranno in un pirotecnico ottavo di finale: da una parte la classe di Leo Messi, dall’altra i vari Pogba, Mbappè, Griezmann. La vincente se la dovrà poi vedere contro la vincente della sfida tra l’Uruguay di Suarez e Cavani e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il Brasile di Neymar non deve sottovalutare il Messico, Colombia-Inghilterra regalerà emozioni. Ed ecco che la Spagna sembra avere un’autostrada verso la Finale di Mosca: prima la sfida contro la Russia padrona di casa, poi Croazia o Danimarca

Di seguito il tabellone dei Mondiali 2018 di calcio, il calendario completo con il programma dettagliato e tutte le date. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)













Foto: CP DC Press Shutterstock.com