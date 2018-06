Tabellone Mondiali 2018: chi affronterà ai quarti la vincente di Francia-Argentina? Il cammino verso la finale

Oggi sabato 30 giugno (ore 16.00) si gioca Francia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Andrà in scena una sfida stellare tra due delle grandi favorite per la vittoria finale: da una parte i micidiali Galletti che hanno impressionato durante la fase a gironi per la qualità del gioco espresso e per la profondità della rosa, dall’altra l’Albiceleste che è andata seriamente in difficoltà e che ha rischiato una prematura eliminazione salvandosi soltanto nel finale contro la Nigeria. Sulla carta questo è l’ottavo di finale più spettacolare, avvincente e appassionante.

Chi vincerà questa partita si garantirà dunque l’accesso ai quarti di finale dove è atteso da un nuovo scontro pirotecnico. I transalpini oppure la compagine guidata da Leo Messi se la dovranno vedere con la vincente di Uruguay-Portogallo, ottavo di finale che si disputerà questa sera (ore 20.00). La Celeste di Suarez e Cavani oppure i Campioni d’Europa del solito Cristiano Ronaldo saranno avversari temibili per chi riuscirà a spuntarla tra Francia e Argentina: il quarto di finale si giocherà venerdì 6 giugno alle ore 16.00. Per approdare in semifinale (e poi vedersela con chi avrà la meglio nella parte di tabellone composta da Brasile-Messico e Belgio-Giappone) bisognerà davvero sudare tantissimo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Mondiali 2018 di calcio, dagli ottavi di finale alla Finale di Mosca. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE MONDIALI 2018:

Uruguay vs Portogallo

Francia vs Argentina

Brasile vs Messico

Belgio vs Giappone

Spagna vs Russia

Croazia vs Danimarca

Svezia vs Svizzera

Colombia vs Inghilterra

CALENDARIO MONDIALI 2018

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Francia vs Argentina (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Croazia vs Danimarca (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Belgio vs Giappone (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Svezia vs Svizzera (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Colombia vs Inghilterra (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)













