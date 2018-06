Svizzera-Costa Rica, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Niente calcoli per Petkovic, in campo i titolarissimi. Ureña guiderà l’attacco dei Ticos

Ultima giornata del gruppo E, molti verdetti ancora da stabilire negli ultimi 90′ di uno dei gironi più equilibrati del Mondiale. La Svizzera si gioca, contro un Costa Rica già eliminato, la possibilità di passare il turno senza dover vedere cosa succede a Mosca in Serbia-Brasile, infatti agli elvetici basta un pareggio per essere certi della qualificazione. Non è ancora chiaro quanto possa essere vantaggioso un eventuale primo posto (possibile incrocio con la Germania) ma il CT Petkovic in conferenza stampa ha dichiarato che giocherà esclusivamente per vincere e perciò probabilmente schiererà dal primo minuto l’undici che ha battuto la Serbia nello scontro diretto della seconda giornata. Sommer confermato in porta, con Lichsteiner, Schar, Akanji e Rodriguez in difesa. Behrami e Xhaka sono abbastanza sicuri del proprio posto davanti alla difesa, mentre c’è qualche dubbio su chi affiancherà Shaqiri sulla tre quarti per sostenere Seferovic anche se dovrebbero spuntarla Dzemaili e Zuber.

Il CT dei Ticos Oscar Ramirez schiererà la squadra con il solito 5-4-1, anche se potrebbero esserci delle sorprese per quanto riguarda gli interpreti in campo. Nella retroguardia guidata dal portiere Keylor Navas, potrebbe esordire al Mondiale Waston sostituendo uno tra i tre centrali difensivi Gonzalez, Duarte ed Oviedo. Sulle fascie agiranno i terzini Gamboa e Acosta, davanti a loro ci saranno gli esterni Borges e Bolaños. Guzman e Ruiz avranno un doppio ruolo, supportare Ureña in fase offensiva e svolgere il lavoro di interdizione in fase difensiva.

Di seguito le probabili formazioni di Svizzera-Costa Rica, ultimo match del gruppo E, con calcio d’inizio alle ore 20 italiane a Nizhny Novgorod.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All.Petkovic

COSTA RICA (4-5-1): Keylor Navas; Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo, Gamboa; Borges, Guzman, Ruiz, Bolaños; Ureña. All.Ramirez

Foto: Profilo FB Xherdan Shaqiri