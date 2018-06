Svezia-Svizzera, Ottavi Mondiali 2018: data, programma, orario e tv. Su che canale vederla

Svezia e Svizzera si affronteranno negli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: appuntamento martedì 23 luglio, alle ore 20.00. Le due squadre si daranno battaglia a San Pietroburgo in una sfida che sulla carta si preannuncia molto aperta, vincere questo incontro potrebbe seriamente alimentare il sogno di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Gli scandinavi si sono garantiti questa partita vincendo il girone davanti al Messico e alla Germania: impresa per i gialloblu che avevano eliminato l’Italia ai playoff e che in Russia si sono esaltati. Gli elvetici, invece, sono arrivati secondi alle spalle del Brasile ma hanno tutte le carte in regola per imporsi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Svezia-Svizzera, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

20.00 Ottavo di finale 8: Svezia vs Svizzera (a San Pietroburgo)













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com