Svezia-Corea del Sud, Mondiali 2018: le probabili formazioni. La Svezia si affida a Forsberg, la Corea a Son Heung-Min

Seconda partita del gruppo F. Svezia-Corea del Sud sa già di spareggio per queste due formazioni. Siamo nel girone della Germania, per cui la lotta, almeno sulla carta, sarà per la seconda posizione. È essenziale non perdere punti per strada, motivo per cui perdere questa sfida vorrebbe dire già rinunciare ai sogni di gloria, a meno di clamorosi ribaltoni. Quello del Nizhny Novgorod Stadium è il quinto confronto tra le due squadre (2 vittorie per la Svezia e 2 pareggi), il primo in un Mondiale.

Il CT della Svezia Jan Andersson schiererà il suo classico 4-4-2 ordinato, in cui però non manca la qualità. A centrocampo ci sarà anche Ekdal, vecchia conoscenza del nostro campionato, ma i fari saranno puntati su Larsson e soprattutto Emil Forsberg, il leader tecnico della formazione gialloblu. Il duo offensivo sarà composta da Berg e Toivonen.

Formazione tipo anche per la Corea del Sud. La formazione asiatica non ha avuto un cammino di qualificazione agevole, strappando il pass per i Mondiali soltanto in extremis. Ma i ragazzi di Shin Tae-yong sono qui e vogliono giocarsi le loro chance. Il modulo sarà un particolare 3-4-1-2, in cui tanto sarà sulle spalle dei due attaccanti: Hwang Hee-Chan del Salisburgo ma soprattutto Son Heung-Min del Tottenham, la stella di questa formazione.

Le probabili formazioni di Svezia-Corea del Sud

Svezia (4-4-2): Olse; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

Corea del Sud (3-4-1-2): Seung-Gyu; Young-Sun, Ban-Suk, Min-Woo; Lee-Yong, Jung, Sung-Yeung, Jo-Hoo; Jae-Sung; Heung-Min, Hwang













