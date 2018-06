Svezia-Corea del Sud 1-0, Mondiali 2018: decide Granqvist su rigore al Novgorod Stadium

La Svezia si impone 1-0 contro la Corea del Sud al Novgorod Stadium, nel match valido per il gruppo F dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Gli svedesi sono pervenuti al successo grazie ad un gol realizzato su calcio di rigore da Andreas Granqvist al 65′.. Un penalty ravvisato grazie all’intervento del VAR. Troppo poco concreti i coreani negli ultimi 20 metri e vittoria che proietta gli scandinavi in vetta al raggruppamento insieme al Messico. Score che costringerà la Germania a trovare i 3 punti proprio contro i nordici il 23 giugno.

Nel primo tempo l’avvio è molto equilibrato. Gli asiatici si fanno preferire per la manovra ma non impensieriscono mai Olsen. Svedesi molto pratici. Senza troppi passaggi e con rapide verticalizzazioni Berg in due circostanze va vicinissimo alla marcatura: nel primo caso sparando centralmente e favorendo l’intervento dell’estremo difensore della Corea del Sud ed in un secondo allargando troppo il suo diagonale.

Nella ripresa la formazione allenata Andersson spinge maggiormente e Forsberg si fa vedere maggiormente dai compagni. Serve, però, l’episodio per sbloccare la partita ed ecco che al 65′, per un intervento maldestro di Woo Kim su Larsson in area, l’arbitro supportato dalla VAR ravvisa il calcio di rigore, realizzato da Granqvist. Gli asiatici attaccano a testa bassa senza però trovare la via della rete, anche per merito dell’organizzata difesa scandinava.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: -Paolo Bona Shutterstock.com