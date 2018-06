Spagna-Russia, Ottavi Mondiali 2018: data, programma, orario e tv. Su che canale vederla

La Spagna ha ottenuto il primo posto nel Girone B all’ultimo respiro, agguantando il pari con il Marocco per 2-2 e, sfruttando l’1-1 tra Iran e Portogallo, ha scavalcato i lusitani in vetta al raggruppamento. I calciatori spagnoli hanno infatti siglato un gol in più rispetto ai portoghesi.

Agli ottavi li aspettano i padroni di casa della Russia, che hanno chiuso al secondo posto il Girone A: dopo aver battuto il goleada l’Arabia Saudita ed aver superato l’Egitto, la compagine rappresentante il Paese ospitante ha perso piuttosto nettamente, per 0-3 contro l’Uruguay.

La sfida si giocherà a Mosca domenica 1 luglio alle ore 16.00 italiane, e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Domenica 1 luglio ore 16.00 – Mosca

Spagna-Russia

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: alizada studios shutterstock

robertosantangelo@oasport.it