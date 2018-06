Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: tra i -94 kg Abdalla oro nello strappo, Iakovidis si impone nello slancio. Due sesti posti per Curcuruto

Con le finali della categoria -94 kg maschili si sono concluse le gare con italiani nel programma di pesistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, Matteo Curcuruto ha provato a chiudere in bellezza questa rassegna per la nazionale tricolore ma non è riuscito a fare meglio di due sesti posti nelle gare odierne, in cui l’egiziano Ragab Abdalla ha vinto nello strappo mentre il greco Theodoros Iakovidis ha conquistato l’oro nello slancio. La spedizione azzurra di sollevatori a Tarragona torna comunque a casa con un ottimo bottino di 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Nella gara di strappo l’azzurro, classe 1998, si è piazzato in sesta posizione con 150 kg sollevati al primo tentativo, per poi fallire i seguenti sollevamenti da 155 kg che gli avrebbero consentito di pareggiare la misura della medaglia di bronzo Saddam Messaoui (Algeria). Il greco Iakovidis ha conquistato l’argento con una seconda prova da 161 kg, in seguito ha fallito l’ultima alzata da 166 kg spianando così la strada all‘egiziano Abdalla, dominatore della finale con 165 kg alzati correttamente e senza neanche provare ad aumentare la misura ottenuta con un ultimo tentativo.

Nello slancio Abdalla ha “bucato” la gara con tre nulli clamorosi uno dietro l’altro (il primo da 200 kg, gli altri due da 201) e Iakovidis ne ha approfittato, vincendo la finale con 195 kg davanti all’altro egiziano Ali Alhazzaa (190 kg) e al padrone di casa spagnolo Manuel Sanchez Lopez (185 kg). Curcuruto ha confermato il sesto posto dello strappo, sollevando 175 kg in apertura che in seguito non è riuscito a migliorare a causa dei due nulli da 183 e 186 kg.













Foto: Profilo FB Matteo Curcuruto