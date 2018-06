Serbia-Brasile, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi mercoledì 27 giugno si gioca Serbia-Brasile, partita valida per i Mondiali 2018 di calcio. A Mosca (Russia) le due squadre si fronteggeranno in un incontro determinante per le sorti del gruppo E: i verdeoro si trovano al primo posto ma in caso di sconfitta rischierebbero l’eliminazione visto che la Svizzera se la dovrà vedere con il Costa Rica. Neymar e compagni non possono scherzare e l’avversario non sarà certamente dei più morbidi: la compagine slava ha tutte le carte in regola per mettere paura ai sudamericani e cercare una difficile qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Serbia-Brasile, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Lo scontro diretto del gruppo E è il vero big match di giornata, trasmesso in diretta tv su Italia ma anche in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

20.00 Serbia-Brasile

SERBIA-BRASILE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Serbia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com