Senegal-Colombia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 28 giugno si gioca Senegal-Colombia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre sono in piena lotta per la qualificazione agli ottavi di finale: i Leoni della Teranga hanno vinto all’esordio contro la Polonia poi hanno pareggiato contro il Giappone, i Cafeteros hanno invece perso al debutto proprio contro i Samurai prima di demolire i biancorossi. La situazione è presto detta: agli africani basterebbe un punto per passare il turno, i sudamericani devono invece obbligatoriamente vincere per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Ci si gioca tutto in un pomeriggio rovente dove può succedere davvero di tutto, la partita è aperta a ogni risultato.

Da una parte l’estro offensivo di Mané, la vena realizzativa di Niang, la solidità difensiva di Koulibaly e Sané. Dall’altra la fantasia, il genio e la forza propulsiva di talenti come Falcao, Rodriguez, Cuadrado. Si preannuncia una partita particolarmente divertente ed esaltante, con possibili ribaltanti di fronte e anche tanti gol ma non bisogna dimenticare che la posta in palio è molto alta, entrambe le squadre potrebbero essere tese.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Senegal-Colombia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE su OASport.

GIOVEDI’ 28 GIUGNO:

16.00 Senegal-Colombia

SENEGAL-COLOMBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Senegal-Colombia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













