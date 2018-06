Senegal-Colombia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Leoni della Teranga con Mané e Koulibaly, Cafeteros d’assalto con Rodriguez-Falcao

Senegal e Colombia scenderanno in campo oggi giovedì 28 giugno in uno scontro diretto che deciderà le sorti del gruppo H, in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Ai Leoni della Teranga basta un pareggio per proseguire la propria avventura senza aspettare l’esito di Giappone-Polonia, i Cafeteros devono invece vincere a tutti i costi per poter passare il turno. Si preannuncia una partita molto intensa e offensiva considerando le grandi stelle che ci saranno in campo, uomini d’attacco di assoluto spessore che sono in grado di fare la differenza da un momento all’altro con le loro giocate e i loro colpi di genio.

Gli africani possono contare sull’estro del geniale Mané, sulla vena realizzativa di Niang e N’Diaye ma anche sulla solidità difensiva di Koulibaly e Sané. I sudamericani risponderanno un il micidiale quartetto d’attacco composto da Cuadrado, James Rodriguez, Quintero e Falcao. L’incontro è aperto davvero a qualsiasi risultato, può succedere di tutto in campo, la tensione regnerà sovrana ma le occasioni da rete non mancheranno.

Di seguito le probabili formazioni di Senegal-Colombia, match in programma oggi giovedì 28 giugno (ore 16.00) ai Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL-COLOMBIA

Senegal (4-4-2): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ismaila, Gana, A. N’Diaye, Mané; Niang, P.A. N’Diaye

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Mojica, Sánchez; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao













Foto: marco iacobucci epp shutterstock