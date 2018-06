Scommesse Mondiali 2018: le quote delle partite di oggi. Tra certezze e possibili sorprese

Nella giornata di oggi, sabato 23 giugno, sono previste tre partite valide per i Mondiali 2018 di calcio. Secondo i bookmakers, pare che sia facile determinare la favorita di ciascun incontro. In campo una delle outsider del torneo, il Belgio, che dovrebbe superare senza problemi la Tunisia; una delle grandi sorprese del torneo, il Messico, che affronta la Corea del Sud; e una delle big del torneo, la Germania, pronta a riscattarsi contro la Svezia. Vediamo nel dettaglio tutte le quote tratte da Snai.

BELGIO-TUNISIA

La nazionale di Roberto Martinez è alla ricerca della qualificazione matematica dopo la seconda uscita in Coppa del Mondo, in un match in cui pare avvantaggiata sulla carta. Anche le quote ne danno la conferma, con la vittoria dei Diavoli Rossi data a 1.35, il pareggio a 5.00 e l’impresa delle Aquile di Cartagine a 9.50. Non vi è quasi differenza tra under e over 2.5 (rispettivamente a 1.87 e 1.85); invece il no gol è quotato 1.57 contro la siglatura da parte di tutte e due le nazionali data addirittura a 2.25.

COREA DEL SUD-MESSICO

I nordamericani potrebbero conquistare la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali, un evento che manca dal 2002 ed è quotato 1.67. La vittoria dei coreani invece è data a 5.75, mentre il risultato in parità 3.60. Attenzione all’under 2.5, dato solo a 1.55, contro un punteggio finale dalle tre reti in su quotato 2.30.

GERMANIA-SVEZIA

I tedeschi hanno assolutamente bisogno di vincere per superare la fase a gironi, ciò influenza sulle quote che la danno per favorita a 1.50. La “X” è quotata 4.25, mentre il successo della nazionale capitanata da Granqvist a 7. Nessuna grande differenza in termini numerici per quanto riguarda under/over 2.5 e gol/no gol: nel primo caso i bookmakers dicono rispettivamente 1.90 contro 1.83; nel secondo invece il gap aumenta leggermente, 1.77 nel caso in cui segna una sola formazione contro 1.90 se la situazione fosse diversa.