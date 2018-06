Sci nautico, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Disciplina inserita nel programma da Pescara 2009, lo sci nautico rientra tra gli sport acquatici ai Giochi del Mediterraneo 2018 presso Tarragona (Spagna). In palio, come nell’edizione precedente, sei medaglie divise equamente tra uomini e donne, a seguito delle gare dell’unica specialità prevista, lo Slalom.

Cinque anni fa a Mersin (Turchia) la delegazione azzurra tornò a casa con un’oro e due bronzi, secondi soltanto alla Francia a parità di numero di premi (un oro e due argenti). Anche quest’anno l’Italia vuole dimostrarsi competitiva come risultò nella città turca. Tra gli otto convocati (quattro per genere), in campo maschile Carlo Allais cercherà di difendere il titolo ottenuto proprio nello Slalom, accompagnato da Matteo Luzzeri, terzo nella stessa competizione nel 2013. I nostri portacolori disputeranno sulle acque delle Baleari i due round di qualificazione sabato 23 giugno. Chi otterrà l’accesso in finale, si giocherà una medaglia al Marina Port Tarraco nella mattinata successiva, domenica 24.

Di seguito il programma completo. Potrete seguire su OA Sport la DIRETTA LIVE tematica e generale dell’evento multidisciplinare di cui attualmente non sono previste trasmissioni in diretta sul digitale terrestre.

SABATO 23 GIUGNO:

10.00 Slalom, primo round – seconda serie (maschile)

11.00 Slalom, primo round – seconda serie (femminile)

12.00 Slalom, primo round – prima serie (maschile)

12.45 Slalom, primo round – prima serie (femminile)

15.00 Slalom, secondo round – seconda serie (maschile)

15.00 Slalom, secondo round – seconda serie (femminile)

17.00 Slalom, secondo round – prima serie (maschile)

17.45 Slalom, secondo round – prima serie (femminile)

DOMENICA 24 GIUGNO:

11.00 Slalom, Finale (femminile)

12.00 Slalom, Finale (maschile)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Facebook Alice Bagnoli