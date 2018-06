Scherma, Europei 2018: MAESTOSO GAROZZO, vola in finale per difendere il titolo! Niente derby italiano, Avola si arrende a Cheremisinov

Daniele Garozzo si conferma una certezza nei grandi appuntamenti e centra la seconda finale consecutiva agli Europei di scherma. Il fiorettista siciliano raggiunge l’atto conclusivo nel torneo di Novi Sad (Serbia), dove cercherà di difendere il titolo continentale conquistato un anno fa a Tbilisi. Sfuma invece di un soffio il sogno di una finale tutta italiana, visto che Giorgio Avola si arrende al russo Alexey Cheremisinov e conquista così un’altra medaglia di bronzo.

Garozzo, che era stato brillante anche nei turni precedenti, ha sconfitto in semifinale il ceco Alexander Choupenitch con il punteggio di 15-11 al termine di un assalto con qualche difficoltà. L’azzurro è partito benissimo con un 4-0 iniziale, poi si è fatto raggiungere dall’avversario, ma ha di nuovo allungato sul 9-6. A questo punto il Campione Olimpico ha subito una brutta ferita alla gamba ed è stato costretto a chiedere il time-out medico di dieci minuti. Tornato in pedana il siciliano ha sofferto il ritmo dell’avversario che lo ha raggiunto sul 10-10. Nel momento chiave dell’assalto è uscita però tutta la classe di Garozzo, che è stato impeccabile nel finale ed è andato a prendersi la vittoria.

Una semifinale molto combattuta quella tra Avola e Cheremisinov, in cui però il 29enne azzurro non è riuscito a trovare il guizzo decisivo, venendo così sconfitto per 15-12. Il russo ha aperto meglio portandosi sul 7-2 alla prima pausa. Alla ripresa Avola ha però cambiato totalmente il suo modo di tirare ed è riuscito a mettere in seria difficoltà l’avversario, accorciando sul 10-11 al termine del secondo round. Nel terzo però Cheremisinov è stato più brillante e con una serie di stoccate pulite ha conquistato l’accesso alla finale.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Fie – photo Bizzi/Trifiletti