Tennis, Roger Federer torna numero 1! Il Maestro si riprende la testa del ranking ATP, raggiunta la finale a Stoccarda

Roger Federer tornerà a essere numero 1 al mondo a partire dal prossimo lunedì. Il Maestro ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato all’inizio della settimana e si riprende la vetta del ranking ATP scalzando Rafael Nadal che aveva difeso il piazzamento trionfando al Roland Garros la scorsa settimana.

Il Campione di Basilea torna ai vertici grazie alla sofferta vittoria sull’australiano Nick Kyrgios (6-7, 6-2, 7-6) che gli ha permesso di raggiungere la finale del torneo di Stoccarda. Domani pomeriggio lo svizzero calcherà l’erba tedesca per affrontare il canadese Milos Raonic, capace di imporsi sul francese Pouille nell’altra semifinale. Si tratta di un nuovo record per The King che potrà così festeggiare la settimana numero 310 in testa alla classifica alla bellezza di 36 anni, 10 mesi e 10 giorni.

Roger Federer, che non gareggiava da quasi tre mesi (cioè dalla sconfitta patita contro Kokkinakis al secondo turno del Master 1000 di Miami), si riprende la leadership dopo 4 mesi abbondanti e da qui ricomincia la lunga rincorsa verso Wimbledon dove sarà chiamato a difendere il titolo.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com