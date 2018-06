Scherma, Europei 2018: Daniele Garozzo si arrende all’ultima stoccata, niente bis dorato. Argento azzurro, Avola bronzo

L’Italia conquista due medaglie nella prima giornata di gare degli Europei 2018 di scherma. Sulle pedane di Novi Sad (Serbia) Daniele Garozzo per pochissimo non riesce a difendere il titolo nel fioretto, superato in finale dal russo Alexey Cheremisinov all’ultima stoccata. Conferma invece la medaglia di bronzo dello scorso anno un ottimo Giorgio Avola. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Garozzo vede sfumare all’ultimo i sogni di gloria al termine di un assalto finale al cardiopalma con Cheremisinov. Il russo ha aperto subito bene con una doppia stoccata. Il 25enne siciliano ha prontamente reagito, ribaltando il punteggio sul 7-4 e ha poi mantenuto il vantaggio fino alla prima pausa, sul 9-8 per l’azzurro. Nel secondo periodo inizia un appassionante duello stoccata su stoccata con il punteggio che va sull’11 pari. A questo punto il Campione Olimpico inizia ad inanellare una serie di stoccate perfette e si porta sul 14-11. Quando tutto sembrava fatto, Cheremisinov ha fatto valere la sua esperienza e ha ribaltato il punteggio andando a prendersi la vittoria per 15-14 e conquistando così il secondo oro europeo, dopo quello del 2012.

Garozzo aveva superato in semifinale il ceco Alexander Choupenitch con il punteggio di 15-11 al termine di un assalto in cui era stato anche costretto a chiedere il time-out medico per una brutta ferita alla gamba. In precedenza il nativo di Acireale aveva battuto in successione lo svedese Eimer Ahlstedt per 15-3, l’ungherese Tamas Meszaros per 15-7, il turco Martino Minuto per 15-8 e poi ai quarti il russo Dmitry Zherebchenko con lo stesso punteggio.

Si conferma sul terzo gradino del podio Giorgio Avola, che dopo un grandissimo torneo si deve arrendere in semifinale a Cheremisinov per 15-12. Il 29enne siciliano aveva aperto il tabellone con la vittoria per 15-5 con il polacco Andrzej Rzadkowski per 15-5, poi ha superato in successione lo spagnolo Carlos Llavador per 15-13, il forte britannico Richard Kruse per 15-2 e ai quarti il francese Maxime Pauty all’ultima stoccata (15-14).

Il cammino di Andrea Cassarà si ferma invece ai piedi del podio. L’azzurro, dopo aver superato il croato Petar Files per 15-12 e il francese Enzo Lefort per 15-13, è stato eliminato ai quarti anche lui da Cheremisinov per 15-12. Fuori invece agli ottavi Alessio Foconi, che aveva aperto con la vittoria per 15-4 con lo svedese Svante Dahlin e poi è riuscito nell’impresa di battere il numero tre del ranking mondiale, il russo Timur Safin, per 15-11. Nel terzo assalto di giornata si è dovuto però arrendere 15-12 al francese Maxime Pauty.

Foto: Facebook Fie – photo Bizzi/Trifiletti