Scherma, Europei 2018: il fioretto maschile. Daniele Garozzo campione in carica, Alessio Foconi in grande forma

Questa è la settimana che porterà agli Europei di scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed oggi tocca al fioretto maschile. Questi i quattro azzurri convocati: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà, Giorgio Avola.

DANIELE GAROZZO: è il campione in carica, ma arriva a questi Europei dopo una stagione travagliata per via di un problema di salute che lo ha tenuto lontano per alcuni mesi dalle pedane e che ne ha rallentato la preparazione. Nonostante ciò è arrivato un podio a Parigi, sconfitto nella finale tutta italiana da Alessio Foconi. Un titolo da difendere a Novi Sad per dimostrare ancora una volta che nei grandi appuntamenti lui c’è sempre.

ALESSIO FOCONI: probabilmente il fiorettista azzurro più in forma, sicuramente quello che meglio si è comportato in questa stagione di Coppa del Mondo. Un anno finora che ha visto la consacrazione del ternano, salito per ben quattro volte sul podio e con la splendida vittoria a Parigi. Risultati che gli hanno permesso di salire alla posizione numero 5 del ranking mondiale, miglior azzurro in graduatoria appena davanti a Garozzo. Adesso è arrivato il momento di conquistare una medaglia importante anche a livello individuale.

ANDREA CASSARA’: il bresciano è tornato grande protagonista in questa stagione, come dimostra la settima posizione nel ranking. Si presenta agli Europei per vincere una medaglia e sicuramente non gli mancano talento ed esperienza. In Coppa del Mondo è mancato solo l’acuto, ma sono arrivati due secondi posti (Tokyo e Anaheim) ed un terzo nell’ultimo Grand Prix di Shanghai.

GIORGIO AVOLA: il siciliano difende il bronzo della passata edizione degli Europei ed in questa stagione di Coppa del Mondo ha saputo tornare sul podio, con il terzo posto nel fantastico fine settimana di Parigi. Componente fondamentale per la squadra, cercherà di togliersi una soddisfazione anche a livello individuale.

ITALIA: Un quartetto fortissimo. Campioni del Mondo in carica e bronzo negli Europei di Tbilisi. La squadra azzurra si presenta da grande favorita e da numero due del ranking mondiale dietro solo agli Stati Uniti, semplicemente perfetti in questa stagione. In Coppa del Mondo gli azzurri sono saliti per tre volte sul podio, anche se mai sul gradino più alto. A Novi Sad potrebbe essere la volta giusta.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma