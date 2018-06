Scherma, Europei 2018: il programma di martedì 19 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara.

Oggi (martedì 19 giugno) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Terminati gli assalti individuali, si assegneranno i titoli delle gare a squadre, iniziando dal fioretto maschile e dalla sciabola femminile. L’Italia partirà tra le grandi favorite in entrambe le prove e c’è la concreta possibilità di vedere il primo oro azzurro di questa rassegna.

Il programma delle gare si aprirà alle 9.00 con le fasi eliminatorie per entrambi le armi, mentre dalle 18.00 si svolgeranno gli assalti finali, che verranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in streaming sui raisport.rai.it. Sarà possibile seguire tutte le gare con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della giornata. Di seguito il programma completo e tutti gli azzurri in gara.

EUROPEI SCHERMA 2018

Martedì 19 giugno

9.00 Fioretto maschile a squadre: Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Sciabola femminile a squadre: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi

18.00 Finali

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Ferraro/Bizzi/FIE