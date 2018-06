Scherma, Europei 2018: Gabriele Cimini si ferma ai piedi del podio nella spada. Marco Fichera e Andrea Santarelli eliminati agli ottavi

Non arrivano medaglie per l’Italia nella spada maschile individuale agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il migliore azzurro è stato Gabriele Cimini che si è fermato ai quarti di finale. Le speranze italiane in questa seconda giornata saranno quindi tutte riposte sul fioretto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino di tutti gli italiani in pedana.

Partiamo proprio da Cimini, che è stato autore di un ottimo torneo ed è arrivato ad un passo dalla prima medaglia agli Europei della sua carriera. Il 24enne pisano dopo aver chiuso la fase a gironi con sei vittorie su sei, ha superato in scioltezza gli incontri con lo svizzero Bayard per 15-10, l’azero Aliyev e il britannico Nichols per 15-9. Ai quarti Cimini si è trovato però di fronte un avversario del calibro del francese Yannick Borel, bicampione in carica, e si è dovuto così arrendere con il punteggio di 15-6.

Sono stati eliminati agli ottavi Marco Fichera e Andrea Santarelli. Il 24enne siciliano non è riuscito a trovare il grande acuto e dopo aver travolto l’israeliano Freilich 15-5 e l’ucraino Reizlin 15-7 è stato sconfitto di misura da un altro ucraino, Bogdan Nikishin. Il numero due del ranking ha battuto Fichera per 3-2 al minuto supplementare, al termine di un assalto estremamente tattico. Rimpianti anche per Santarelli, superato all’ultimo stoccata (15-14) da Borel, mentre in precedenza aveva vinto con il danese Von Der Osten per 15-8 e con il ceco Jurka per 15-11. Fuori invece al primo turno Enrico Garozzo, battuto 15-14 da Jurka.

Foto: Augusto Bizzi