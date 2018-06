Scherma, Europei 2018: Daniele Garozzo e Giorgio Avola volano in semifinale, medaglia sicura! Andrea Cassarà out ai quarti di finale

Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei 2018 di scherma iniziati oggi a Novi Sad (Serbia). Nella prima giornata della manifestazione continentale, Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale del fioretto maschile e sicuramente saliranno sul podio, come i due azzurri (Garozzo è campione in carica) avevano già fatto lo scorso anno.

Ottima impressione quella lasciata da Garozzo, che ha sconfitto nei quarti di finale il russo Dmitry Zherebchenko con il punteggio di 15-8 ed ora affronterà in semifinale il ceco Alexander Choupenitch, che ha superato per 15-7 il francese Jeremy Cadot.

Incredibile, invece, la vittoria di Giorgio Avola, che si era trovato sotto anche per 14-12 con il francese Maxime Pauty, prima di infilare tre stoccate consecutive e compiere una meravigliosa rimonta. Una vittoria che vendica la sconfitta contro il transalpino negli ottavi di Alessio Foconi (ko 15-12).

Purtroppo è sfumata la possibilità di avere una semifinale tutta italiana, perchè Andrea Cassarà si è fermato ad un passo dal podio, cedendo nei quarti per 15-12 al russo Alexei Cheremisinov, che affronterà ora Avola.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma