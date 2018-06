Scherma, Europei 2018: a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere

Cominciano questo sabato a Novi Saad gli Europei 2018 di scherma e l’Italia si presenta in Serbia con l’obiettivo di vincere ancora il medagliere della manifestazione. Lo scorso anno a Tbilisi la squadra azzurra aveva conquistato 11 medaglie (4 ori, 3 argenti e 4 bronzi) e c’è la volontà almeno di ripetere lo stesso risultato ottenuto sulle pedane georgiane.

A Novi Saad è un’Italia con tantissime carte da medaglia e che può davvero salire sul podio ad ogni gara di questi Campionati Europei. In campo maschile grande attesa sicuramente dal fioretto dove Alessio Foconi, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà rappresentano un trio delle meraviglie, che può davvero far risuonare nuovamente l’Inno di Mameli come fece Garozzo lo scorso anno.

Anche nella sciabola gli azzurri sono tra i favoriti per il successo finale, in particolare Luca Curatoli ed Enrico Berrè, quest’ultimo reduce dalla vittoria nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Barcellona e del titolo italiano a Milano. Pure la spada offre occasioni di medaglia, anche se mancherà Paolo Pizzo, con Marco Fichera ed Enrico Garozzo possibili protagonisti nell’individuale. Un’assenza quella del siciliano molto pesante nella prova a squadre e che potrebbe farsi sentire per l’Italia, che invece nel fioretto e nella sciabola parte per salire sul gradino più alto del podio.

Si passa alle donne e c’è sicuramente grande attesa per il fioretto. Da sempre arma che ha regalato tantissimo all’Italia, questa volta ci sono molte incognite per le fiorettiste azzurre sia per l’individuale sia per la prova a squadre. Alice Volpi è la carta principale per la squadra azzurra ed arriva a Novi Saad da numero due del mondo, dietro solo alla “solita” Inna Deriglazova. Arianna Errigo è campionessa in carica, ma è stata una stagione difficile per la monzese, che spera di ritrovarsi proprio nel primo grande appuntamento dell’estate schermistica. Inoltre la squadra (oro la scorsa edizione) in questo momento appare essere un gradino sotto alla Russia, che ha effettuato il sorpasso a suon di vittorie nell’ultimo anno.

Una squadra che difende il titolo (oltre a quello a Mondiale) è anche quella della sciabola femminile, con le azzurre, numero uno del ranking della FIE, che puntano ad uno straordinario bis. Non mancheranno certamente le rivali, come la russa di Sofya Velikaya, la Francia di Cecilia Berder e l’Ucraina di Olga Kharlan. Tre nomi che vanno benissimo per il gruppo delle favorite per la medaglia d’oro nell’individuale, anche se le sciabolatrici italiane non sono da meno e puntano anche loro al podio.

Nella spada Rossella Fiamingo cerca il riscatto dopo una stagione avara di buoni risultati, se non per il titolo italiano, e si affida al suo essere “donna da grandi appuntamenti”. Discorso diverso per Mara Navarria, che si presenta tra le favorite a questo Europeo dopo le due vittorie in Coppa del Mondo e il suo terzo posto nel ranking mondiale. Anche la squadra, dopo una buona stagione, può puntare ad un piazzamento sul podio.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma