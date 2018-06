Russia-Egitto 3-1, Mondiali 2018: Salah può poco contro il furore dei padroni di casa

La Russia non delude il suo pubblico: i padroni di casa schiantano l’Egitto per 3-1 nella prima gara della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2018 e prenotano un posto agli ottavi, mentre la compagine nordafricana vede l’eliminazione. La sfida di domani tra Uruguay ed Arabia Saudita potrebbe dare il beneficio dell’aritmetica per questi primi due verdetti della rassegna.

Primo tempo assolutamente soporifero, con pochissime azioni degne di nota: i russi ingabbiano bene Salah e gli uomini di Cuper non riescono a trovare sbocchi offensivi alternativi. I padroni di casa, dal canto loro, non impensieriscono più di tanto la retroguardia avversaria, mancando di incisività negli ultimi venti metri.

Ripresa subito scoppiettante, e Russia in vantaggio già al 47′: Zobnin prova a concludere dal limite ma calcia male la palla, il tentativo si trasforma in un assist per Dzyuba. Nel tentativo di anticiparlo, capitan Ahmed Fathi sbuccia la palla e la insacca imparabilmente a fil di palo nella propria porta. L’Egitto è costretto ad esporsi al contropiede russo, ed al 59′ arriva il 2-0: Cheryshev finalizza un grande assist di Mario Fernandes, che arriva sul fondo e mette la palla all’indietro, pescando nel cuore dell’area avversaria il compagno, che va ancora in rete ed aggancia CR7 nella classifica cannonieri. Sulle ali dell’entusiasmo arriva a ruota il 3-0 della Russia: al 62′ Dzyuba controlla un lungo lancio, si beve mezza difesa, si gira e scaraventa la palla in rete. La partita, ormai chiusa, torna ad essere soporifera, ed il gol della bandiera degli egiziani è un fulmine a ciel sereno: al 72′ Salah fa ammattire la difesa avversaria e viene steso. L’arbitro prima decreta la punizione dal limite, poi assegna il rigore su suggerimento del VAR. Al 73′ Salah calcia di potenza sotto la traversa per il 3-1 finale. Gli ultimi minuti infatti servono soltanto per la solita girandola di cambi: la Russia sale a 6 punti nel Girone A, l’Egitto resta inchiodato a quota 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it