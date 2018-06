Rugby, Test Match giugno 2018: USA-Scozia 30-29. La trasformazione mancata da Kinghorn a tempo scaduto condanna gli europei

Si conclude con USA-Scozia il sabato dei test match internazionali di rugby: nella notte italiana grande sfida a Houston, decisa da un errore di Kinghorn, che manca la trasformazione che avrebbe dato agli scozzesi la vittoria. Gli statunitensi infatti si impongono per 30-29, disputando una ripresa quasi perfetta.

Nel primo tempo ospiti subito in vantaggio con la meta di Kinghorn (1′) e con la trasformazione dello stesso si va subito sullo 0-7. La reazione a stelle e strisce è tutta nella punizione di MacGinty (16′), ma il cartellino giallo rimediato da Manoa nell’azione che porta alla meta tecnica scozzese (24′), costringe i nordamericani a giocare in 14 per 10′, mentre lo score recita 3-14. Altro piazzato di MacGinty (28′), ma proprio ad una manciata di secondi dalla fine della superiorità, la Scozia passa ancora, questa volta con Turner (33′). Kinghorn trasforma e porta gli europei sul 6-21. Taufetee marca la prima meta dei padroni di casa (37′), MacGinty converte, ma c’è ancora tempo per un piazzato di Kinghorn (40′), che spedisce al riposo le formazioni sul 13-24.

Nella ripresa però si assiste ad un monologo dei padroni di casa: pronti-via e Taufetee va ancora in meta (42′), il piede di MacGinty non tradisce ed il punteggio diviene di 20-24. Il piazzato del solito MacGinty (47′) porta gli USA a -1, sul 23-24, mentre il sorpasso arriva grazie alla marcatura di Germishuys (58′). Con la conversione di MacGinty i padroni di casa salgono sul 30-24. Gli ultimi venti minuti di gioco sono di passione pura per gli statunitensi, con gli scozzesi in avanti per cercare di ribaltare il match. I padroni di casa non riescono ad andare oltre il break e a tempo scaduto sembra materializzarsi la beffa: Fife schiaccia in meta (80′), portando lo score sul 30-29, Kinghorn si presenta sulla piazzola per vincere la partita ma non trova i pali. Festa Stati Uniti, finisce 30-29.













Foto: Ettore Griffoni

