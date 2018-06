Rugby, il ranking mondiale aggiornato (25 giugno 2018): Tonga corsara, l’Italia scende al 14° posto

Gli ultimi test match stagionali del rugby internazionale riservano una brutta sorpresa agli azzurri: nonostante l’Italia non sia scesa in campo, la vittoria di Tonga in casa delle Fiji permette agli oceanici di scavalcare in un solo colpo la nostra selezione e la Georgia. Il Giappone accorcia sull’Argentina ed è ad un soffio dalla top 10, mentre l’Inghilterra vince in Sudafrica e sorpassa proprio gli africani e l’Australia, ancora sconfitta a domicilio dall’Irlanda.

Ranking mondiale al 25.06.2018 (Top 15)

1 Nuova Zelanda 93.99

2 Irlanda 90.12

3 Galles 85.94

4 Inghilterra 85.68

5 Australia 84.48

6 Sudafrica 83.32

7 Scozia 83.02

8 Francia 79.10

9 Fiji 76.54

10 Argentina 75.55

11 Giappone 75.24

12 Tonga 73.84

13 Georgia 73.13

14 Italia 72.56

15 USA 71.66













Foto: Lorenzo Di Cola

robertosantangelo@oasport.it