Rugby, Test Match giugno 2018: corsari Inghilterra, USA e Scozia. Battuti Sudafrica, Canada ed Argentina

Si sono chiusi nella nottata italiana i test match internazionali di rugby della finestra estiva: tre successi esterni nelle ultime sfide in programma. Corsari Inghilterra, USA e Scozia, che hanno battuto rispettivamente Sudafrica, Canada ed Argentina. Questi confronti daranno gli ultimi assestamenti al ranking internazionale.

L‘Inghilterra ha vinto in Sudafrica per 10-25 dilagando nella ripresa, dopo essere andata al riposo in vantaggio per 3-6. I padroni di casa sono stati anche in vantaggio per 10-9 prima di lasciare completamente il gioco in mano agli ospiti che, grazie al piede di Farrell, hanno portato a casa la vittoria trovando anche i 15 punti di scarto che tanto significano in termini di ranking.

Il derby nordamericano tra Canada ed USA ha sorriso ancora agli ospiti, che si sono imposti nettamente con il punteggio di 17-42, dopo essere andati al riposo avanti 3-13. A fine incontro saranno sei le mete stelle e strisce, contro contro le due dei padroni di casa. Anche in questo caso l’ampio margine darà più punti agli USA.

Vittoria in Argentina per la Scozia, che nell’ultimo test match in programma si è imposta anche qui con largo scarto, come testimonia il 15-44 finale. Scozzesi avanti già 3-36 all’intervallo, dopo aver marcato quattro mete nei primi 20′ di gioco. Alla fine saranno sei quelle degli ospiti e due dei sudamericani. Europei in risalita nel ranking, giù i sudamericani.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni

robertosantangelo@oasport.it