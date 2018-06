Rugby a 7 femminile, Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018: l’Italia giocherà per il Challenge Trophy

Non riesce l’impresa all’Italia femminile di rugby a 7: nella tappa francese del Grand Prix 7s Rugby Europe di Marcoussis, la nostra nazionale non è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale, prima delle escluse per una peggior differenza punti nei confronti della Scozia. La formazione azzurra è stata la peggiore delle tre terze classificate.

I primi due incontri sulla carta erano proibitivi ed infatti l’Italia è stata sconfitta all’esordio per 31-0 dall’Inghilterra, e poi ha ceduto alla squadra padrona di casa della Francia, che si è imposta per 38-12. Nel match che poteva comunque dare alle azzurre il passaggio agli ottavi, l’Italia ha battuto il Portogallo per 26-12, scarto insufficiente per la nostra nazionale per centrare l’ottavo posto.

Ora alle azzurre domani toccherà giocare per il Challenge Trophy, che verrà assegnato alla squadra nona classificata: le azzurre giocheranno in semifinale ancora contro il Portogallo, e nell’eventuale finale contro la vincente di Polonia-Germania. Domani inizierà anche la fase a gironi del torneo maschile.













Foto: Profilo Twitter FIR

roberto.santangelo@oasport.it