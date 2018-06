Roland Garros 2018, Marco Cecchinato: “Per me è come vivere un sogno. Affrontare Djokovic è un onore”

Commosso ed incredulo, Marco Cecchinato, al termine del match vinto contro David Goffin (n.9 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2018. Il sogno continua e il siciliano entra di diritto nella storia del tennis italiano.

“Al primo turno ero sotto due set a zero e adesso invece mi ritrovo nei quarti, dopo aver eliminato due giocatori di alto livello come Carreno Busta e Goffin. Per me è come vivere un sogno” – le prime parole, a caldo, di Marco, intervistato sul campo da Fabrice Santoro.

Quarti di finale nei quali se la vedrà contro un giocatore eccezionale, sulla via del recupero dopo i problemi fisici al gomito. Parliamo di Novak Djokovic, trionfante agli ottavi contro Fernando Verdasco: “Affrontare Djokovic una sfida? Più che altro per me è un onore potermi misurare con un campione del genere. Ora è meglio che faccia un massaggio e una bella doccia prima di pensarci: in ogni caso per me è qualcosa di indimenticabile…”.













