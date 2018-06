Roland Garros 2018: i risultati del tabellone maschile (domenica 3 giugno). Per Cecchinato c’è Djokovic. Avanti anche Zverev e Thiem

E’ la grande giornata di Marco Cecchinato. Continua al Roland Garros la favola del siciliano, che si è qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam. Dopo quella con Carreno Busta, l’azzurro compie una seconda impresa contro David Goffin, numero nove del mondo, sconfiggendo il belga in quattro set. Una partita eccezionale del nativo di Palermo, che ora si regala un match da sogno contro Novak Djokovic.

Il serbo si è qualificato per la dodicesima volta in carriera ai quarti del Roland Garros, dopo aver sconfitto in tre set lo spagnolo Fernando Verdasco. Una prestazione molto convincente dell’ex numero uno del mondo, che finora ha ceduto solo un set in tutto il torneo (nel terzo turno a Bautista).

Terza maratona e terza vitoria consecutiva. Dopo quelle con Lajovic e Dzumhur, altra incredibile vittoria in rimonta al quinto set per Alexander Zverev, che va sotto di un set contro il russo Kachanov e alla fine si impone al quinto per 6-3. Il tedesco sta sicuramente pagando un po’ di tensione e pressione, ma sicuramente ha dimostrato grandissimo carattere e soprattutto una condizione fisica ottima.

Il prossimo avversario sarà Dominic Thiem, in quella che è la rivincita della finale del Masters 1000 di Madrid. L’austriaco domina per due set il giapponese Kei Nishikori, poi ha un calo nel finale di terzo set, ma si riprende nel quarto e centra la qualificazione ai quarti di finale.

Questo il riepilogo dei risultati

A.Zverev (Ger) b. Kachanov (Rus) 4-6 7-6 2-6 6-3 6-3

Thiem (Aut) b. Nishikori (Jpn) 6-2 6-0 5-7 6-4

Djokovic (Srb) b. Verdasco (Spa) 6-3 6-4 6-2

Cecchinato (Ita) b. Goffin (Bel) 7-5 4-6 6-0 6-3













Foto: Alessio Marini