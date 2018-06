Roland Garros 2018, l’avversario di Marco Cecchinato ai quarti di finale. C’è Novak Djokovic!

E chi l’avrebbe mai detto? Se qualche giorno fa, qualcuno avesse previsto un quarto di finale al Roland Garros 2018, tra Novak Djokovic e Marco Cecchinato, avrebbe sorriso. Eppure, quest’oggi, sul campo del Suzanne Lenglen a Parigi, si è scritta una pagina di storia importante per il tennis italiano. Dopo 7 anni, un nostro rappresentante raggiunge i quarti e non lo fa sconfiggendo un tennista qualunque. L’avversario era un certo David Goffin, n.9 del mondo, finalista delle ATP Finals 2017 e grande interprete della terra rossa.

Il palmares e l’esperienza del belga sono serviti a poco e il siciliano ha messo in mostra un tennis d’alta scuola a cui il buon David non ha potuto porre rimedio. E così sarà “Mission Impossibile” perché il rivale è Nole. Il serbo, reduce da un 2017 complicato e da un inizio d’annata ancor più complesso per i problemi al gomito, si sta ritrovando. Dopo le difficoltà dei Masters 1000 americani e dei primi tornei sulla terra, al Foro Italico, Djokovic ha mostrato lampi di classe e qualità. L’atto conclusivo, premiate Rafael Nadal, ha dato tante sicurezze all’ex n.1 del mondo.

Il 31enne nativo di Belgrado, così, ha ottenuto la nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale dello Slam francese, perdendo fino ad ora un solo set contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo turno. La prestazione odierna contro Fernando Verdasco (n.35 del ranking) è piaciuta: un successo in tre set, nei quali lo slavo ha sempre avuto il pieno controllo della situazione contro il mancino iberico. Pertanto, il confronto appare molto difficile per il palermitano. Tuttavia, il salto di qualità esibito in questi giorni, può far sognare ed è giusto che Marco viva il confronto, contro un “mostro sacro“, non con il timore ma con la voglia di giocarsela fino in fondo, senza avere nulla da perdere.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini