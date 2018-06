Roland Garros 2018: i risultati del tabellone femminile (domenica 3 giugno). Doppietta americana ai quarti con Keys e Stephens. Sorpresa Putintseva

Giornata di ottavi di finale nel tabellone femminile. Tre sfide completate ed una ancora da finire domani, cioè quella tra Caroline Wozniacki e Daria Kasatkina. La russa ha vinto un combattutissimo primo set (oltre un ore di gioco) al tie-break ed era anche avanti per 2-1 nel secondo.

La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la affronterà Sloane Stephens. Dopo la battaglia di ieri con Camila Giorgi (vittoria per 8-6 al terzo), l’americana oggi ha avuto vita facile contro l’estone Annett Kontaveit, demolita con un perentorio 6-2 6-0. L’americana entra per la prima volta tra le migliori otto sulla terra rossa parigina.

Nel primo ottavo di finale di quest’oggi la statunitense Madison Keys ha sconfitto in due set la rumena Mihaela Buzarnescu con il punteggio di 6-1 6-4. La numero tredici del mondo si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti del Roland Garros ed ora se la vedrà con una delle grandi sorprese dello Slam parigino, Yulia Putintseva.

La kazaka, numero 98 del mondo, conferma come il Roland Garros sia il suo Slam preferito e ritorna tra le migliori otto dopo l’edizione del 2016. Negli ottavi Putintseva ha sconfitto per 6-4 6-3 la ceca Barbora Strycova, testa di serie numero 26 del torneo.

Questo il riepilogo dei risultati

Keys (Usa) b. Buzarnescu (Rou) 6-1 6-4

Putintseva (Kaz) b. Strycova (Cze) 6-4 6-3

Stephens (Usa) b. Kontaveit 6-2 6-0

Wozniacki (Dan) b. Kasatkina (Rus)













Foto: Andrew Makedonski/Shutterstock.com