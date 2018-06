Rally Sardegna 2018: Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica. Thierry Neuville in seconda posizione

C’è sempre Sebastien Ogier alla guida del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine di ben otto prove speciali è ancora il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso. Eppure la sua leadership è stata messa in dubbio, soprattutto a inizio giornata, dal norvegese Andreas Mikkelsen, vincitore delle prime due prove di giornata, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione.

Il francese è rimasto tranquillo, senza prendersi troppi rischi, poi nella sesta speciale, disputata in condizioni di pioggia e fango, ha piazzato la zampata. Il pilota della del team Ford M-Sport, rifilando oltre 26″ a Mikkelsen. Il norvegese, già alle prese con un problema al cambio, ha commesso pure un errore, finendo in testacoda ma riuscendo comunque a concludere la prova in sesta posizione. La sfortuna non è finita qui, però, per Mikkelsen, che nella settima speciale è stato costretto addirittura a fermarsi, non essendo riuscito a risolvere i problemi.

Ogier si è così messo in controllo, limitando gli errori e sfruttando quelli dei suoi avversari. Su tutti Thierry Neuville, che nell’ultima prova di giornata è finito lungo ad un bivio, rischiando di atterrare in un dosso. Il belga ha comunque chiuso in nona posizione, trovandosi ora secondo in classifica generale a 18″ da Ogier. Terzo è il finlandese Jari-Matti Latvala, a 37″, approfittando di tanti ritiri, tutti nell’ultima prova. L’estone Ott Tänak ha picchiato con l’anteriore della sua Toyota, proprio quando si trovava in terza posizione in classifica. Anche il finlandese Teemu Suninen era in lotta per il podio, ma è finito nei rovi dicendo quindi addio ai sogni di gloria.

La classifica del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata

1. 1 FRA S. OGIER FRA J. INGRASSIA M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM M RC1 1:35:56.9

2. 5 BEL T. NEUVILLE BEL N. GILSOUL HYUNDAI SHELL MOBIS WRT M RC1 1:36:15.8 +18.9 +18.9

3. 7 FIN J. LATVALA FIN M. ANTTILA TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 1:36:34.1 +18.3 +37.2

4. 9 FIN E. LAPPI FIN J. FERM TOYOTA GAZOO RACING WRT M RC1 1:36:38.5 +4.4 +41.6

5. 12 NOR M. OSTBERG NOR T. ERIKSEN CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 1:36:55.2 +16.7 +58.3

6. 6 NZL H. PADDON GBR S. MARSHALL HYUNDAI SHELL MOBIS WRT M RC1 1:36:58.4 +3.2 +1:01.5

7. 11 IRL C. BREEN GBR S. MARTIN CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT M RC1 1:37:22.9 +24.5 +1:26.0

8. 38 FRA S. LEFEBVRE FRA G. MOREAU CITROEN TOTAL WRC2 RC2 1:39:59.8 +2:36.9 +4:02.9

9. 31 CZE J. KOPECKY CZE P. DRESLER SKODA MOTORSPORT II WRC2 RC2 1:40:13.8 +14.0 +4:16.9

10. 39 FRA N. CIAMIN FRA T. DE LA HAYE NICOLAS CIAMIN WRC2 RC2 1:41:17.6 +1:03.8 +5:20.7













alessandro.tarallo@oasport.it

FOTOCATTAGNI