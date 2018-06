Qualificazioni Wimbledon 2018: il primo turno maschile sorride agli azzurri. Avanti otto italiani su nove

La prima giornata di qualificazioni al maschile dà molte gioie all’Italia a Wimbledon: superano il primo di tre ostacoli verso il main draw ben otto italiani su nove. Domani entreranno in scena anche le donne con quattro italiane alla ricerca del pass per il tabellone principale.

Alessandro Giannessi si sbarazza del serbo Danilo Petrovic con un doppio 6-3, mentre con un altro punteggio periodico, stavolta un doppio 6-2, Luca Vanni si libera dello statunitense Kevin King. Stefano Travaglia supera il russo Ivan Nedelko per 6-4 6-2, mentre Thomas Fabbiano elimina il brasiliano Guilherme Clezar per 6-2 6-3. Salvatore Caruso domina, anch’egli con un doppio 6-2 l’iberico Adrian Menendez, mentre Stefano Napolitano supera lo svedese Elias Ymer per 6-4 7-6(7), con un tie break equilibratissimo. Lorenzo Sonego supera il ceco Vaclav Safranek per 7-6(4) 7-5 al temine di un incontro tiratissimo, poi Simone Bolelli supera l’indiano Ramkumar Ramanathan per 6-3 6-4. Va fuori invece Matteo Donati, superato dall’australiano Bernard Tomic in due set col punteggio di 7-6(1) 6-3

Wimbledon, 1° turno qualificazioni – tabellone maschile

Tomic (Aus) b. Donati 7-6(1) 6-3

Giannessi b. Petrovic (Srb) 6-3 6-3

Vanni b. King (Usa) 6-2 6-2

Travaglia b. Nedelko (Rus) 6-4 6-2

Fabbiano b. Clezar (Bra) 6-2 6-3

Caruso b. Menendez (Esp) 6-2 6-2

Napolitano b. E.Ymer (Swe) 6-4 7-6(7)

Sonego b. Safranek (Cze) 7-6(4) 7-5

Bolelli b. Ramanathan (Ind) 6-3 6-4













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock

