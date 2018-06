Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: Angelica Moresco in testa tra le donne! Aron Zemmer il migliore tra gli uomini

Il torneo di golf dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona è scattato oggi. Tutti in campo, sia uomini che donne, con risultati discreti per gli azzurri.

Il migliore degli uomini è Aron Zemmer, settimo dopo un giro in 72 colpi, ovvero in pari col par. Peccato per l’azzurro, limitato da due birdie nelle ultime sei buche che gli hanno inevitabilmente fatto perdere terreno. La testa della classifica non è lontana, occupata dallo spagnolo Mario Galiano Aguilar e dallo sloveno Zan Luka Stirn, a -3 dopo diciotto buche. Jacopo Vecchi Fossa è decimo, a +1, anche lui con un brutto finale, in cui ha perso due colpi nelle ultime tre buche. Sedicesimo, invece, Philip Geerts, a +3 al termine di una giornata nata male, con un doppio bogey già alla buca 2.

Ottima partenza di Angelica Moresco al femminile. L’azzurra si trova nel gruppo di testa dopo le prime diciotto buche, con uno score di -3 dopo un giro pulito, con quattro birdie e un bogey. Insieme a lei ci sono anche la spagnola Marta Sanz Barrio, la marocchina Maha Haddioui e la slovena Ana Belac, con un’altra iberica, Patricia Sanz Barrio, che segue a un colpo di distanza. Sono in nona posizione, invece, Diana Luna e Roberta Liti, entrambe due colpi sopra il par dopo una giornata abbastanza complicata (per entrambe due doppi bogey sulla carta).













Foto: profilo Twitter Diana Luna