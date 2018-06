Polonia-Senegal 1-2, Mondiali 2018: impresa dei Leoni della Teranga! Niang indemoniato, Lewandowski e compagni crollano

I Leoni della Teranga hanno ruggito, hanno sbranato la preda e hanno consegnato al proprio popolo uno scalpo di lusso. Il Senegal sogna a occhi aperti, sconfigge la Polonia per 2-1 ai Mondiali 2018 di calcio e punta con ancora maggiore convinzione alla qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno tecnicamente e tatticamente dominato la partita, hanno limitato le velleità dei biancorossi e si sono imposti meritatamente al termine di un incontro controllato in ogni singolo frangente.

A fare la differenza è stata la compattezza degli uomini di Cissè, ben disposti in campo e ben quadrati, mentalmente ben presenti e mai andati in confusione. Dall’altra parte, invece, gli uomini di Nawalka sono sembrati troppo contratti, probabilmente schiacciati dal debutto mondiale. Il Senegal vince all’esordio nella rassegna iridata per la seconda volta nella sua storia (come nel 2002 quando sconfisse la Francia Campione d’Europa spingendosi poi fino ai quarti di finale) e aggancia il Giappone in testa al gruppo H dopo che nel pomeriggio gli asiatici avevano battuto la Colombia per 2-1.

Doveva essere la grande sfida tra Mané e Lewandowski, ma i due attaccanti di Liverpool e Bayern Monaco si sono un po’ eclissati. Giornata poco positiva anche per Milik del Napoli mentre a giganteggiare è stato un super Niang per la gioia dei tifosi del Torino. A decidere la partita sono stati due episodi all’interno di un match che non ha regalato grandissime emozioni e con pochissime occasioni da gol. Al 37′ Niang conquista palla di prepotenza, serve Mané che con classe appoggia per Gueye appena dentro l’area di rigore. Lo stesso Gueye fa partire un bel destro che trova la deviazione di Cionek, l’autogol è inevitabile. Al 60′ poi un clamoroso errore della Polonia: Krychowiak sotto pressione a centrocampo appoggia all’indietro per Cionek ma il retropassaggio è fuori misura, Sczesny esce male e Niang ne approfitta per fiondarsi sul pallone e insaccare. Avanti 2-0, il Senegal controlla agevolmente, la Polonia riapre i conti all’86’ con il gol di Krychowiak di testa su punizione lunga di Grosicki ma ormai è troppo tardi.













Foto: Dziurek Shutterstock.com