Polonia-Colombia 0-3, Mondiali 2018: tris dei Cafeteros alla Kazan Arena. Polacchi eliminati

La Kazan Arena sorride alla Colombia di Josè Pekerman, nel secondo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia. I sudamericani si sono imposti con il punteggio di 3-0 per effetto delle marcature di Yerri Mina al 40′, Radamel Falcao al 70′ e Juan Cuadrado al 75′. Una vittoria meritata per i Cafeteros che così salgono a quota 3 punti nel raggruppamento e si giocheranno la qualificazione contro il Senegal (4 punti), che quest’oggi ha pareggiato 2-2 contro il Giappone (altra squadra a 4 punti). Prende le valigie e torna a casa, invece, la Polonia, molto deludente nel confronto odierno.

Nel primo tempo, i primi 15′ sono di marca polacca. Gli uomini di Adam Nawalka, schierati secondo un 3-5-2, attaccano con grande tempismo i portatori di palla colombiani, intercettando spesso le linee di passaggio avversarie, cercando di innescare in ripartenza Lewandowski. Aggressività però che si esaurisce ben presto anche per merito di una Colombia, di minuto in minuto, sempre più convincente. Cuadrado inizia a mettere in mostra i propri strappi sulla fascia destra, creando non pochi problemi alla retroguardia polacca e permettendo alla propria compagine di far incetta di calci d’angolo. Sugli sviluppi di una di queste palle inattive, Mina, sganciatosi in area avversaria, si fa trovare pronto sull’assist al bacio di James Rodriguez, anticipando tutti, Szczęsny compreso, e portando meritatamente in vantaggio i Cafeteros.

Nella ripresa, la Polonia alza maggiormente i ritmi ed al 58′ Lewandowski, stoppando brillantemente un lancio dalle retrovie, tira da distanza ravvicinata ma Ospina è bravissimo in uscita a sventare la minaccia. Nel momento di maggior forcing della squadra di Nawalka, arriva il raddoppio colombiano firmato da Falcao: grande intuizione di Quintero, palla filtrante e freddissimo l’ex attaccante dell’Atletico Madrid. La partita è sempre più sui binari favorevoli ai ragazzi di Pekerman. Arriva, infatti, in un’altra azione di contropiede, il terzo gol di Cuadrado che, innescato dall’onnipresente James Rodriguez, pone la parola fine al match. Negli ultimi minuti ci provano ancora Lewandowski con un tiro dai 25 metri, su cui il portiere colombiano è pronto, e poi il subentrato Uribe che, vincendo un contrasto in area, tenta di ribadire in rete con il tacco, non riuscendoci per l’intervento sulla linea di Bednarek.













Foto: Paes / Shutterstock.com